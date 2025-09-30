兩隻貓咪打得不可開交　下秒突然來1舉動　主人感歎八百個心眼子

博主@雲深.家養了兩隻貓，這天小貓又開始打架了，原本想上去阻止一下……沒想到兩隻貓打着打着突然就握手言和了！



還以為終於消停了一會……下一秒小橘直接偷襲，合着這是「先禮先兵」呢哈哈哈。誰說小貓沒心機，這貓得有八百個心眼子！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

博主@雲深.家兩隻貓，打着打着突然就握手言和了！（有喵青年提供）

突然握手的兩隻貓，還以為是世紀和解呢。（有喵青年提供）

小貓們下一秒又打得不可開交了。（有喵青年提供）

以為是世紀和解，實則是「二戰轉折點」！握手不是抱歉，而是老弟你還得練！

貓咪「先禮先兵」：老弟你還得練！（有喵青年提供）

連顏色都對上了哈哈哈。

網友評論兩隻貓怕不是把自己當成鳴人和佐助了！連顏色都對上了。（有喵青年提供）

還有評論區曬出自家貓也是這個配置，也是天天打架哈哈哈。

網友曬出自家兩隻貓也是經常打架，顏色配置都跟博主的貓一模一樣。（有喵青年提供）

你家貓也愛打架嗎？

【本文獲「有喵青年」授權轉載，微信公眾號：youmiaoguys】