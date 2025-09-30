兩隻貓咪打得不可開交 下秒突然來1舉動 主人感歎八百個心眼子
撰文：有喵青年
出版：更新：
博主@雲深.家養了兩隻貓，這天小貓又開始打架了，原本想上去阻止一下……沒想到兩隻貓打着打着突然就握手言和了！
還以為終於消停了一會……下一秒小橘直接偷襲，合着這是「先禮先兵」呢哈哈哈。誰說小貓沒心機，這貓得有八百個心眼子！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
博主@雲深.家兩隻貓，打着打着突然就握手言和了！（有喵青年提供）
突然握手的兩隻貓，還以為是世紀和解呢。（有喵青年提供）
小貓們下一秒又打得不可開交了。（有喵青年提供）
以為是世紀和解，實則是「二戰轉折點」！握手不是抱歉，而是老弟你還得練！
連顏色都對上了哈哈哈。
還有評論區曬出自家貓也是這個配置，也是天天打架哈哈哈。
你家貓也愛打架嗎？
延伸閲讀：虎斑貓憑乒乓球技 融化討厭貓的爸爸 懂精準殺球卻不敵假動作（點擊連結看全文）
+2
尋貓T恤印錯電話號碼 女子手機狂響苦不堪言：牠躺在家裏吹冷氣晨跑遇神秘小毛球窮追不捨 帶回家後憑本事輕鬆馴服大狗成新成員胖橘上廁所太用力炸毛？貓皮大衣開線真相笑翻百萬網民：好可愛3隻小貓排成三角形互相聞屁屁面爆紅 網民被逗笑：喵界的永動機路上遇橘色奶貓太親人 想帶回家收養卻被瘋狂追喊 真相超尷尬
【本文獲「有喵青年」授權轉載，微信公眾號：youmiaoguys】