大橘趁雨天出軌！被狸花貓狂吼心虛不敢頂嘴　招架不住只會逃跑

一隻公橘貓在下大雨的夜晚跑出去和其他母貓親熱，回來的時候意外被老婆逮個正著，被聞到身上有別的女人的味道，立刻氣瘋對著大橘狂吼，嚇得橘貓趴在窗戶遲遲不敢進屋，一進屋更是慘遭老婆一陣飆罵，超戲劇化的互動看得主人哭笑不得。



網友「Catherine Ren」在Youtube頻道分享一段短片，一隻橘貓在下著雨的夜晚夜會小三，才剛剛道別沒想到狸花貓老婆早已在家門口等著。狸花貓先是聞了聞大橘是不是又去拈花惹草，沒想到真的聞到了別隻貓咪的「香水味」，瞬間大發雷霆對著偷吃的橘貓狂吼，嚇得大橘趴在窗戶外不敢進來，還得靠主人抓一把才順利進屋。

沒想到橘貓進到家裡才是惡夢的開始，狸花貓對著偷腥的老公火力全開，讓橘貓嚇到炸毛狂跑，卻始終逃不出老婆的手掌心。儘管主人不斷在中間緩頰勸架，但夫妻倆完全沒有要和好的意思，讓「婆婆」無奈轉頭問窗外面露憂心的小三，「你要不要進來坐一會」。

貓咪夫妻大吵一架的影片掀起網友熱議：

「出軌的丈夫 淡定的媽，溫柔的小三破碎的她」

「公貓是回來跟原配談判離婚的」

「小三身材很好，臉蛋也漂亮」

「自己老婆是貓界戰力最強的灰毛虎班」

「元配氣死了，她那個聲音氣炸了」

「果然婆婆根本不在乎兒子有沒有在外面亂來」



