師傅裝貓門後見證貓咪成功進屋更拍片記錄　屋主看傻眼真相超意外

英國一名裝修師傅，日前幫業主在大門上開了一個貓門，希望能夠讓愛貓來去自如。完工後他並沒有立刻離開現場，而是想觀察貓咪的使用狀況，沒想到還真的讓他拍到貓咪透過貓門進了家裏，傳給業主看卻發現真相讓人笑翻。



根據《NEWSWEEK》報導，師傅喬（Joe）不久前幫客人加裝了一個貓門，收工後他上車休息，並且期待著貓咪能夠正確使用這扇貓門進出，畢竟許多貓咪仍然習慣仰賴人類開門。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

不久之後他真的看到一隻虎斑貓打量著剛裝上的貓門，用頭蹭了幾下之後先把一隻手伸進去，轉眼間整隻貓咪就成功進到家裏，讓喬相當興奮，趕緊將影片傳給屋主，分享貓門奏效的大好消息。

沒想到當對方看到影片，卻表示這隻不是他的寵物貓咪，而是另一隻完全不認識的虎斑貓，猜測是炎炎夏日想要進屋乘涼。意外的結局讓兩人都看傻眼，這才知道原來裝貓門也可能讓不速之客闖進。

在英國有部分家庭都會在門上加裝貓門，讓愛貓可以自由在室內以及戶外來回移動。英國救援組織「巴特西貓狗之家」（Battersea Dogs and Cats Home）亦指出，讓貓咪到戶外活動可以為牠們帶來刺激，並且讓毛孩保持身體健康。

