主人鬆開狗狗牽繩測試 牠愣住歪頭 下秒超萌反應治癒百萬網民
撰文：狗與愛的世界
出版：更新：
最近被一條短視頻治癒了：小姐姐悄悄鬆開繩子想看看狗狗有什麼反應，狗狗發現後立刻愣在原地，歪着頭一臉疑惑地望着她。
小狗：嗯？！媽媽，你不要我了嗎？
看到狗狗呆住的樣子，小姐姐笑着喊它過來。下一秒，小狗就叼起地上的繩子，顛兒顛兒地跑過去了。
小狗的反應真的讓人心裏暖暖的。這根小小的牽引繩，連接着狗狗和我們，但有時候小狗比我們想象中更在意彼此。
所以選對一根牽引繩，對狗狗和主人來說都特別重要。畢竟這根繩子會陪着我們走過清晨的陽光，踏過傍晚的微風；在每一次並排散步的時光裏，悄悄藏下雙向奔赴的愛意。
+2
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】