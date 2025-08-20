狗界木棍狂魔！金毛每天收集各種形狀還要點庫存　背後原因超暖心

外國網友@Leo Icenhour 家養了隻金毛，名叫「Bruce」。



牠狗生最大的興趣就是收集木棍，各種長短大小，直的或是彎的，完全就是狗界的木棍收藏家！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

沉迷撿木棍的金毛Bruce，點擊查看大圖👇👇👇

+ 2

不過，Bruce對棍這麼痴迷，其實是有原因的。

某年的冬天，Bruce將自己最愛的木棍留在了院子裏，後來因為一場暴風雪，導致院子裏積雪累積了30公分厚，木棍完全被掩蓋。Bruce難過壞了，整日尋找卻找不到，但好在，過了一陣子後，天氣回暖，院子裏的積雪也跟着融化，原先埋藏在雪地裏的木棍終於出現了。

這次後，Bruce便開始愛上了收藏木棍，每次回家都要帶上一根才肯，並且，不論是出門還是回家，都會認真清點庫存數量。

該說不說，真的好可愛！

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】