狗界木棍狂魔！金毛每天收集各種形狀還要點庫存 背後原因超暖心
撰文：狗與愛的世界
出版：更新：
外國網友@Leo Icenhour 家養了隻金毛，名叫「Bruce」。
牠狗生最大的興趣就是收集木棍，各種長短大小，直的或是彎的，完全就是狗界的木棍收藏家！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
沉迷撿木棍的金毛Bruce，點擊查看大圖👇👇👇
+2
不過，Bruce對棍這麼痴迷，其實是有原因的。
某年的冬天，Bruce將自己最愛的木棍留在了院子裏，後來因為一場暴風雪，導致院子裏積雪累積了30公分厚，木棍完全被掩蓋。Bruce難過壞了，整日尋找卻找不到，但好在，過了一陣子後，天氣回暖，院子裏的積雪也跟着融化，原先埋藏在雪地裏的木棍終於出現了。
這次後，Bruce便開始愛上了收藏木棍，每次回家都要帶上一根才肯，並且，不論是出門還是回家，都會認真清點庫存數量。
該說不說，真的好可愛！
延伸閲讀：頑皮金毛拒絕回家 在公園另尋主人 背後原因令人哭笑不得（點擊連結看全文）
可愛金毛最愛攬著毛公仔同眠 5年來體型差愈大愈窩心：愛不釋手金毛看診怕爆 獸醫用一招瞬間化解狗狗緊張情緒 網讚：超可愛外向金毛遇上玻璃清潔工人 秒叼出最愛鴨子娃娃當禮物：送給你金毛散步時偶遇媽媽？認出瞬間狂搖尾興奮到跳起超療癒：是媽媽聽話金毛等開飯指令超萌 歪頭等待不亂吠 主人發現後直呼融化金毛心愛玩具被媽媽修好了！鑽懷感謝超有愛 網民激讚：太懂感恩
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】