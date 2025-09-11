查理布朗見到都驚呆！美國一狗激似史努比　天生黑色垂耳萌翻網友

最近，國外有一隻狗狗因為長得太像卡通角色史努比而引起了關注。



這隻狗狗名叫「Otis」，來自美國華盛頓州，出生於2016年，是一隻古代牧羊犬與大貴婦的混種狗狗。

來自美國華盛頓州的Otis，與卡通角色史努比十分相似（otis_unleashed＠Instagram）

很多人一開始看到Otis，還以為Otis的耳朵是染色出來的結果，但其實，黑色的垂耳是Otis天生的毛色。

好像，簡直是真狗版的史努比！

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】