查理布朗見到都驚呆！美國一狗激似史努比 天生黑色垂耳萌翻網友
撰文：狗與愛的世界
出版：更新：
最近，國外有一隻狗狗因為長得太像卡通角色史努比而引起了關注。
這隻狗狗名叫「Otis」，來自美國華盛頓州，出生於2016年，是一隻古代牧羊犬與大貴婦的混種狗狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
很多人一開始看到Otis，還以為Otis的耳朵是染色出來的結果，但其實，黑色的垂耳是Otis天生的毛色。
點擊查看更多翻版史努比Otis的可愛照片👇👇👇
好像，簡直是真狗版的史努比！
延伸閲讀：狗界木棍狂魔！金毛每天收集各種形狀還要點庫存 背後原因超暖心（點擊連結看全文）
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】