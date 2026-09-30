主人去旅遊怕狗仔餓壞！全屋擺滿狗糧及大水盆　狗狗惶恐：斷頭飯

撰文：狗與愛的世界
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中國湖南一博主打算國慶假期出去玩幾天，思來想去，擔心家裏的狗子在家餓着渴着，於是，便提前給牠準備好了伙食。

下一秒，畫面一轉，只見地板上密密麻麻擺滿了裝着食物的鐵盆。旁邊的狗子看到後，直接就驚呆了，牠呆愣愣的轉頭看着主人，小小的眼睛裏有大大的疑惑：「斷頭飯？」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

裝水的水盆更是嚇人，完全是可以和一個小型游泳池媲美的存在了……

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評論區驚呆了：

「第一天撐得到處拉屎，後邊六天餓得到處吃屎。」
「狗：不是你打算死在外邊了？」
「國慶回來，狗沒丟，但是狗從拉布拉多變成拉布拉豬了……」
「狗：吃的倒是準備好了，拉的呢？」

不敢想象主人回家後場面有多離譜了哈哈哈！

博主平日還經常整蠱狗狗▼▼▼

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】

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