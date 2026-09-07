教狗狗「害羞」指令！毛孩誤認膠布才是指令　網民笑爆：貼錯重點

這天，網友想訓練自家狗狗在聽到指令後，做出害羞捂臉的動作。網友先是在狗狗的鼻子上貼了塊膠布，每當牠感到不舒服想要伸爪子扒拉時，就說出「害羞」的指令並給出零食作為小獎勵。



就這樣，反覆訓練了幾次後，狗狗已經掌握了這項技能。結果沒想到的是：►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這天，網友想訓練自家狗狗在聽到指令後，做出害羞捂臉的動作。（抖音＠冰美男）

狗狗把膠布當成「害羞」指令了：

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好消息：會害羞了。

壞消息：以為膠布叫害羞。



當網友把膠布摘掉，並喊出害羞後，狗狗竟然一爪子伸向了放在地上的膠布……「害羞在這呢！」

評論區辣評：

「這個確實是太聰明了，一般都是因為條件反射會這樣，這個狗真思考了~哈哈哈哈哈哈！」

「何嘗不是一種聰明的表現呢？」

「你家狗太聰明，不適合這種教笨狗的辦法。」

「我教我家狗握手本應該是握手→得到獎勵，牠理解成了想要獎勵→握手，然後每次要吃的或者摸頭就走過來伸個手，不理牠還扒你。」

「我不允許有人可以正確使用我的狗！」

「雖然是壞消息，但是這證明狗狗開智了。」



孩子也是吃了太聰明的虧啊哈哈哈！

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