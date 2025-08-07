拉布拉多犬陪主人做瑜伽 下犬式動作超標準 網民：是個好老師
撰文：狗與愛的世界
外國一小姐姐養了隻拉布拉多犬，名叫「馬格努斯」（Magnus）。
這天，馬格努斯跟着主人一起在地板上攤開了藍色的瑜伽墊，牠的聰明以及手腳並用的能力，也是令人嘖嘖稱奇。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
然後，一人一狗就這樣開始伸展身體，做起了下犬式的動作，該說不說，動作也是格外的標準。
許多人看到紛紛表示：
「哦，天哪，你是有史以來最好的狗！！！」
「這隻狗是個好老師……我能感受到牠的靈魂。」
「我的狗甚至連跑都不跑。」
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】