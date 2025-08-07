拉布拉多犬陪主人做瑜伽　下犬式動作超標準　網民：是個好老師

外國一小姐姐養了隻拉布拉多犬，名叫「馬格努斯」（Magnus）。



這天，馬格努斯跟着主人一起在地板上攤開了藍色的瑜伽墊，牠的聰明以及手腳並用的能力，也是令人嘖嘖稱奇。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

馬格努斯和主人一起鋪開瑜伽墊（magnusthetherapydog@TikTok）

然後，一人一狗就這樣開始伸展身體，做起了下犬式的動作，該說不說，動作也是格外的標準。

+ 2

許多人看到紛紛表示：

「哦，天哪，你是有史以來最好的狗！！！」

「這隻狗是個好老師……我能感受到牠的靈魂。」

「我的狗甚至連跑都不跑。」



延伸閲讀：為15歲拉布拉多犬裝透明專屬電梯 解決上下樓梯問題：滿滿都是愛（點擊連結看全文）

+ 9

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】