黑狗神模仿重型電單車聲浪　懂高速轉波過彎　網笑：狗界模仿王者

近日有網友在臉書分享了一段影片，路邊的一隻小黑狗竟然發出宛如重機（重型電單車）引擎的聲浪，精湛模仿引發熱議，不少網友笑翻表示，「居然還會換擋（轉波）再拉轉速，狗界的模仿王者！」



有網友在臉書社團「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」轉發影片，推測小黑狗疑似平時經常聽到重機經過，耳濡目染下學會這項特殊技能。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

有網友在臉書分享了一段影片，路邊的一隻小黑狗竟然發出宛如重機引擎的聲浪，精湛模仿引發熱議。（Facebook@張雅萍）

畫面中，小黑狗坐在路邊發出類似大型重機引擎運轉的聲音，叫聲節奏與重機聲浪極為相似，彷彿重型機車呼嘯而過，一本正經的模樣逗樂許多人。

影片曝光後迅速引發廣大關注，網友紛紛留言讚嘆：

「狗界的模仿王者」

「居然還會換擋再拉轉速」

「居然還會減速過彎」

「這台CC數應該有900以上」

「超好笑，要給牠吃喉糖，不然聲音會燒聲」



笑稱想檢舉排氣管很大聲才發現是小狗狗。也有專業網友打趣分析小黑狗的模仿聲浪，開玩笑留言表示中段轉速似乎拉不上去、噴油嘴有點堵，聽轉速最多8000轉，建議幫牠清理進氣歧管並更換機油。

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