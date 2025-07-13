拉布拉多姊妹一見如故 主人揭開驚天身世秘密？網民讚：天生一對
撰文：聯合新聞網
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國外一名拉布拉多飼主，分享最近在狗狗託兒所遇到的超難得經驗，愛犬「Stella」在託兒所遇到另一隻同樣是黑色拉布拉多的「Roxie」，兩隻狗狗一見如故從此都玩在一起，沒想到隨口問了更發現兩隻狗狗同一天生日，還意外得知兩隻狗狗的身世秘密，讓網友們大讚實在太甜蜜～
Stella的主人在Reddit發文分享，5個月大的愛犬到了狗狗託兒所之後，在那邊遇到了一隻同樣是5個月大的黑色拉布拉多犬，且一樣都是女生，兩隻狗狗在託兒所第一次見面就變得形影不離，總是黏著彼此不放相當契合。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
後來Roxie的飼主問了Stella多大，赫然發現兩隻狗狗竟然同一天生日。而且透過Stella的繁殖者那邊確認過後，證實Roxie和Stella真的就是親姊妹沒錯，身世曝光後讓彼此的主人瞬間明白，怪不得兩隻狗狗會這麼有默契，原來是刻在基因裡的血緣關係。
飼主表示，這樣的重逢實在太神奇了，現在每周都會讓這兩隻狗狗見上一面，希望能夠讓彼此再次熟悉起來。故事曝光後讓網友忍不住驚呼，根本就是電影《天生一對》的情節。
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