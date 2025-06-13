頑皮拉布拉多犬追逐蜜蜂慘遭螫傷 臉鼻腫成大肉包：再也不敢了
撰文：狗與愛的世界
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網友@smusser98 家養了隻拉布拉多犬，名叫「Max」。
Max個性調皮，非常喜歡跑到戶外去玩耍，經常會玩到忘了回家的時間。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
怎料，前幾天牠在戶外草地追逐蜜蜂時，不小心被螫傷了，臉和鼻子立馬就腫脹了起來...
網友看到後也是嚇壞了，第一時間就帶上Max去看了獸醫，幸運的是，牠被叮咬的狀況不太嚴重，會慢慢消腫。
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雖然看起來搞笑，但還是要提醒大家，千萬要避免發生類似的情況哦～
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