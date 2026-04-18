貓咪按摩師上工　聽聞沒錢狸花貓秒罷工　黑貓靠真誠贏貓罐罐

這天，網友@Hank在家裏的沙發上休息，突然黑貓「弟弟」和狸花貓「NaNa」朝他走了過來。



兩隻小貓就像是商量好了一樣，全都爬到了鏟屎官的肚子上，二話不說就開始了按摩服務。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

兩隻小貓給鏟屎官按摩。（貓與愛的世界提供）

小貓突如其來的操作讓網友十分慌張，他趕忙跟兩隻小貓擺手表示：

是你們自己要按的哦，我可沒有錢。

聽到這句話，NaNa瞬間就不想幹了哈哈哈。只有弟弟為了賺回頭客，吭哧吭哧地繼續按摩。

鏟屎官很享受小貓的按摩。（貓與愛的世界提供）

就這樣，網友享受了一次免費按摩。

可能是小貓按得不錯，網友很開心，嘴上說着不付款，實際上還是給孩子開了罐罐。

要不咋說真誠才是必殺技呢，某狸學着點！

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