流浪橘貓最心愛玩偶壞了 醫生搶救手術期間全程緊盯 結局超暖
撰文：貓與愛的世界
今年初的時候，有人在阿聯酋的一家購物中心發現隻流浪橘貓，給牠取名為「Meilino」，並將牠送到了迪拜的一家動物醫院進行治療。
可前些日子，Meilino玩玩偶的時候，不慎把它弄壞了。
醫生小姐姐發現後，立刻對玩偶進行搶救，並且同意Meilino作為家屬進手術室陪同治療。很快，在醫生幫助下，玩偶搶救成功，Meilino又恢復了平靜的生活。
貓咪還迎來了好運，一戶意大利家庭決定收養牠！現在，Meilino已經和玩偶一起去新家開始幸福生活啦~
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】