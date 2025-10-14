小貓闖禍開水龍頭搞事 貓媽狂喝水善後 模樣生無可戀超搞笑
撰文：有喵青年
小貓誤把水龍頭打開放了一桶水，看到博主把水關了，貓媽即刻幫小貓善後，不斷伸出舌頭喝水，小貓也……意思了一下……
小貓：媽，這樣假裝喝水真的就不會挨罵了嗎
貓媽：包的，人情世故這塊拿捏的死死的►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
小貓闖禍放了一桶水，貓媽絕望善後不停喝水。（蠻荒大野驢@抖音）
貓媽：喝不完，根本喝不完，當媽的責任感逼著我接著喝，生無可戀了……
貓媽看似喝不下來了，實則是水中毒變身霸王龍，試圖通過哈氣把水嚇沒！
化身霸王龍的貓媽（蠻荒大野驢@抖音）
絕對不是氣急敗壞、喝急眼了之類的，只是看看還剩多少，一看氣倒了……
貓……喝多了水……會生氣
孩子闖禍……當媽得善後……不當媽了……
【本文獲「有喵青年」授權轉載，微信公眾號：youmiaoguys】