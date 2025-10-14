小貓闖禍開水龍頭搞事　貓媽狂喝水善後　模樣生無可戀超搞笑

小貓誤把水龍頭打開放了一桶水，看到博主把水關了，貓媽即刻幫小貓善後，不斷伸出舌頭喝水，小貓也……意思了一下……



小貓：媽，這樣假裝喝水真的就不會挨罵了嗎

貓媽：包的，人情世故這塊拿捏的死死的

小貓闖禍放了一桶水，貓媽絕望善後不停喝水。（蠻荒大野驢@抖音）

貓媽：喝不完，根本喝不完，當媽的責任感逼著我接著喝，生無可戀了……

貓媽看似喝不下來了，實則是水中毒變身霸王龍，試圖通過哈氣把水嚇沒！

化身霸王龍的貓媽（蠻荒大野驢@抖音）

絕對不是氣急敗壞、喝急眼了之類的，只是看看還剩多少，一看氣倒了……

氣急敗壞的貓媽（蠻荒大野驢@抖音）

貓……喝多了水……會生氣

孩子闖禍……當媽得善後……不當媽了……

【本文獲「有喵青年」授權轉載，微信公眾號：youmiaoguys】