貓咪癱瘓遭棄校門　中醫學長神操作　「喀」一聲下秒奇蹟出現

2023年一隻癱瘓小貓被扔在中醫大學門口淋雨等死，後續被學生發現急忙帶走貓咪合力照顧，儘管大家一起湊錢卻還是湊不出貓咪到大醫院的治療費，只能夠靜靜地等待奇蹟。



貓咪的近況如今曝光，在許多強者學長的出手幫助下，已經康復成為一隻可以活蹦亂跳的貓咪，暖心的後續感動許多網友。

網友分享當時有人將一隻癱瘓的貓咪，遺棄在四川成都中醫藥大學門口，當時是個下雨天，貓咪至少已經淋了4小時的雨全身溼答答，一名學生路過看到急忙抱走貓咪求救，希望能夠搶回一條命。

當時是暑假學校並沒有太多人，女子送貓咪到醫院後才發現牠身上有多處骨折，很可能是被車撞之後才遭到遺棄。由於大家都是學生難以一口氣拿出醫療費用，於是許多朋友們集資希望能救助貓咪，只可惜癱瘓情況太過嚴重，只能到更大的醫院才有設備治療，但現有的金錢遠遠不夠，只好決定暫時帶回學校，努力照顧貓咪希望能等到奇蹟。

安置貓咪時有一名路過學長詢問小貓的狀況，學長一聽完立刻伸出手想替貓咪「正骨」，沒想到咖的一聲讓原本癱瘓的貓咪後腿馬上動了起來，讓在場所有人都發出歡呼聲。原來貓咪是骨頭錯位壓迫到神經，才會因此看起來下半身癱瘓。

隨後又有一名熱心學長聞訊前來幫貓咪針灸，同樣讓貓咪的情況明顯好轉，一路走來學生的力量遠比想像的還強大。如今貓咪在同學們的細心照料後，已經可以活蹦亂跳了，感人的故事曝光讓網友們大讚:

「最好的招生簡章」

「學以致用」

「這就是學醫的意義！」



【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】