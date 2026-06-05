17斤肥貓減肥有多難：主人給牠安排跑步機訓練　剛開始就累睡著了

網友@hearsay520 家養了一隻不挑食的貓貓「小虎」，這小貓從小就是大胃袋，不管多難吃的貓糧還是罐罐，來者不拒。



小虎小時候這麼吃，家人還理解，畢竟孩子要長身體。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

但現在，小傢伙已經9歲了，體重17.2斤。作為一隻即將邁入中老年貓的行列的小貓，再這麼胖下去，真的會影響身體健康。於是，從前不久，網友就開始給小虎減肥，主要通過低卡飲食和運動。

網友在網上分享小貓減肥趣聞（Threads@hearsay520）

這天，她給小虎安排了跑步機步行訓練，小傢伙也就走了幾分鐘。晚上睡覺直接累昏過去，叫都不醒，任由鏟屎官拍下了醜照。

來看看胖貓的減肥歷程：

哈哈，減肥好難。雖然減肥路漫漫，但小虎還是很有成果的，目前已經瘦了0.2斤了。再接再厲吧！

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