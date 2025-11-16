4個月小瘦貓竟曬出健身博主級肌肉　逆襲之路背後是一段暖心故事

一位鏟屎官說家裏4個月的小貓Sola好像偷偷練肌肉了， 本來我還不信，點開一看……哈哈哈哈！



小貓僅僅是坐在玻璃門前眺望遠方，甚至沒有發力，背上的肌肉就清晰可見。這肌肉線條，都快趕上健身博主了！當牠用爪子撐在水盆旁喝水時，肱二頭肌就更明顯了。這大膀子，感覺能一拳輪飛我……

Sola驚人肌肉照片，和家裏其他小夥伴的相處畫面（點圖瀏覽）👇👇👇

Sola原本是一隻流浪貓，被鏟屎官發現時正在全身發抖的感冒。鏟屎官趕緊抱着小傢伙去醫院治療，又捨不得牠小小年紀流浪，索性直接收養了。在鏟屎官的精心照顧下，Sola很快就痊癒了，身體也越來越健康。

Sola年紀小十分好動，常常找家裏的狗姐姐、貓姐姐切磋武藝。在沙發上、收納架上各種飛檐走壁哈哈！

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】