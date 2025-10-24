貓貓健康由飲食開始　拆解主食罐3大迷思　留意這個營養細節

各位寵主們，每日為貓貓準備御膳時，是否都費盡心思，想給牠們最好、最健康的選擇？近年，濕糧主食罐愈來愈受歡迎，你知道如何挑選一款優質的主食罐嗎？今次就為大家拆解揀選主食罐的3大要點，讓你的貓貓吃得開心又健康！



迷思一：蛋白質愈多愈好？單一動物蛋白更安心

在許多寵物論壇、飼主社團或網路文章中，可能常聽到不少寵主，在選擇貓主食罐時，會討論「蛋白質是不是含量越高越好」這種說法，然而，與其只追求高蛋白質「含量」，我們更應留意蛋白質的「來源」是否單純。根據多個寵物營養及獸醫的專業資料顯示，若貓貓腸胃較為敏感，攝取多種不同的動物蛋白質，反而可能增加過敏的風險。因此，建議選擇「單一動物蛋白配方」的主食罐，像Kakato全新推出的「全營養單一動物蛋白貓主食罐系列」，以單一肉類作為主要蛋白質來源，減少對免疫系統的刺激，降低敏感的風險。對於腸胃較敏感或身體較弱的貓貓來說，這樣的配方更溫和也更易消化。

迷思二：貓貓都需要低鈉飲食？

人類講求健康，會選擇低鈉飲食，其實貓貓也一樣！ 過多的鈉會增加貓貓腎臟的負擔，長遠或會引致健康問題。

Kakato全營養單一動物蛋白貓主食罐系列特別採用低鈉配方，有助減輕貓貓腎臟負擔。特別適合長期食用。

迷思三：如何維持骨骼健康？鈣磷比例是關鍵

想貓貓骨骼強壯，除了補鈣，更要留意鈣和磷的比例。理想的鈣磷比例有助貓貓更有效地吸收鈣質，支持骨骼健康成長。Kakato就考慮到這一點，為這個系列調配出合適的鈣磷比例，為貓貓的骨骼發展打好基礎。

Kakato全營養貓主食罐系列 貼心照顧不同貓齡需要

Kakato® 是新西蘭毛利語，代表「美味」的意思。品牌一直堅持採用人類食用級別的優質天然食材，深受寵物主人信賴，更獲獸醫推薦。

系列充分考慮到貓貓不同成長階段的需要，無論是幼貓、成貓還是老貓，都能找到最適合的營養配方。系列更貼心地以濃厚的肉汁配搭幼細的肉絲，口感豐富，即使是挑嘴的貓貓都難以抗拒。

想為你的貓貓提供最全面、最健康的飲食選擇？立即到各大特許經銷商或MaxiPro網上商店，選購Kakato全營養單一動物蛋白貓主食罐系列！

