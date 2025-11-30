貓奴必看！挑選貓糧關鍵要看這3大營養成分　守護貓咪健康成長

很多家長在給貓咪選擇貓糧的時候都比較頭疼。



貓咪的身體都需要哪些營養成分呢？（sam-tsonis@Unsplash）

1. 蛋白質

貓與牠的同門弟兄們一樣，是不折不扣的食肉動物。貓的身體發育直白地來說，就是一個「肉」的積累過程，含有動物肌肉成分的貓糧是最理想的選擇，因為這意味著很高的蛋白質含量。

2. 充足的水分

隨時供應、新鮮潔淨的飲用水對於貓來說是至關重要的。另一方面，通過飼餵高含水量的貓糧（約78%）也是為貓貓補充足夠水分的途徑之一。你也可以干脆往貓糧裏加一點兒水——就像為你自己的晚餐澆一點肉汁那樣。

3. 牛磺酸

牛磺酸的缺乏，會導致貓貓眼睛失明，甚至會造成生命危險。因此，請確保你的貓糧中富含牛磺酸。而且貓體內不能合成牛磺酸，只能依靠從外界攝取。

牛磺酸對貓眼視網膜中的感光細胞有促進作用，貓補充了大量的牛磺酸，所以貓的眼睛能總是明亮有神。當貓貓在漆黑的房間裏還能精確地躍過床頭櫃上的鬧鐘和水杯，準確地撲向你在被子裏蠕動的腳趾頭時，你是否為牠驚人的夜視能力驚訝？沒錯兒，這就是牛磺酸賦予牠的超能力！

另外貓糧裏還會有很多被生產商加入到貓糧中，用來增加貓糧體積、節省製造成本的填充劑，一般都是羽毛、雜草、麥秸稈等等沒什麼成本的物質上，所以家長們在選購貓糧的時候一定要看清原料表的成分。

