幼貓困店舖貓媽急壞！好心網民助聯絡店主　一家團聚結局超暖心

撰文：貓與愛的世界
前不久的一個清晨，網友出門散步，突然就聽到了小貓的叫聲。

一開始他也不知道聲音是哪傳來的，找了一圈才發現是一家賣窗簾和地毯的商店。

網友發現有兩隻流浪貓幼崽被困在了店裏，不停地喵喵喵向門外的貓媽媽求助。而貓媽媽好像也在外面等了很久，急地直跺腳。

網友看這幾隻貓都太可憐了，於是就試圖找店主的聯繫方式，還真讓他找到了。

他聯繫了店主，說有貓被困。

店主人也很好，收到消息後立刻過來開店，讓小貓和貓媽媽團聚。

可喜可賀~

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】

