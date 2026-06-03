寵物傢俬爆紅！退休翁手製貓椅贈收容所　惹瘋搶爆單被迫再就業

前陣子，大叔@柯蒂斯退休了，閒在家裏的他開始給自己找點事情做，於是開始做木工。先是給妻子安排了幾把椅子，嫌不夠，又給自家小貓安排了迷你版的椅子。沒想到椅子得到了自家貓的認可和喜愛。



因為大叔一直都在從事動物救援的志願工作，他看着自家小貓這麼喜歡自己做的椅子，不免就想到了收容所的小貓，牠們似乎很缺少能好好休息的地方。於是，他決定給收容所的小貓也做一些。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

大叔為收容所的小貓親手製造椅子，小貓們都很喜愛。（Best Friends Animal Society）

花了幾天的時間，大叔將椅子做好後，就把牠們送到了動物收容所。小貓們都賊喜歡，甚至搶着睡。

這還不算，因為得到了貓貓們的認可，收容所的工作人員們都很心動，還忍不住跟更多人分享，於是不少人都跟大叔下訂單，表示也想讓自家小貓擁有同款座椅。

看看大叔和貓咪的友愛互動：

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還催促大叔出新品，給貓貓做沙發牀……可能因為大傢伙都太熱情了，搞得大叔也賊激動，每天睜眼閉眼就是研究給貓做椅子，開發新品什麼的……現在，退休的他也算是為了貓貓再就業了哈哈。

不懂就問，得到這麼多小貓喜歡的椅子哪裏買啊？想要嘿嘿！

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