布偶貓戴智能手錶流落收費站　通訊錄存爸媽電話　毛孩終成功尋親

最近在浙江杭州某高速收費站，工作人員遇到了一隻特別的「求助者」——一隻戴着定位電話手錶的布偶貓。



12月9日，收費站工作人員在執勤時發現這個小傢伙在路邊徘徊，走近一看才發現牠手腕上竟戴着一隻電話手錶。更讓人意外的是，打開通訊錄，裏面赫然存着兩個聯繫人：「爸爸」和「媽媽」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

收費站工作人員撿到一隻戴著電話手錶的貓貓 成功幫牠找回爸爸媽媽：

+ 5

工作人員試着撥通了「爸爸」的電話，電話那頭傳來焦急的聲音：

是我們家的貓！我們在高速上！

原來，這隻貓咪的主人是一對跑長途運輸的貨車司機夫婦。貓咪是他們長途駕駛中的重要夥伴，平時就乖乖待在車上陪伴他們。

當天在收費站附近停車清理垃圾時，貓咪不小心從車門躥了出去，而夫婦倆並未察覺，繼續開車離開了。

接到電話時，他們已經開出了半小時車程。沒有絲毫猶豫，夫妻倆立即調轉車頭返回收費站。

當看到失而復得的貓咪時，司機妻子激動地拿出一袋桔子塞給工作人員：「太感謝你們了！沒有牠就『完蛋』啦！」對他們來說，這隻貓不僅是寵物，更是漫漫運輸路上不可或缺的家人。

在這個寒冷的冬天，這個小小的故事温暖了無數人的心。牠讓我們看到的不只是一隻幸運的貓咪，更是人與動物之間深厚的情感紐帶，以及陌生人之間的善意與幫助。

延伸閱讀：沙漠自來熟肥貓爆紅！狂入帳篷陪睡待客之道滿分 全網狂貼相認親（點擊連結看全文）

+ 5

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】