狗狗成日叼「武器」誤傷主人　看清之後網友笑了：還能這樣

網友家養了一隻叫做「山藥泥」的狗狗，今年1歲的牠最愛的玩具，就是一把泡棉做的玩具武士刀。



這把武士刀在山藥泥的眼裏就是最珍貴的寶貝，牠經常會叼着在家走來走去，只是，偶爾會不小心誤傷其他人。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這天，山藥泥咬着泡棉武士刀的刀身，似乎已經準備好出發挑戰對手，牠也像真正的武士一樣，無論走到哪裏都會隨身攜帶這把武器，甚至，偶爾還拿來咬幾口磨牙。

不過，因為玩具實在太長，叼着牠時難免會打到別人的腳，看起來就像真的在用刀砍人哈哈哈！

點擊放大睇「山藥泥」更多可愛相片▼▼▼▼▼

+ 6

許多人看完後紛紛表示已經被萌到融化：

「我想被砍，好可愛。」

「刀是武士的生命線！」



延伸閲讀：金毛內心戲超豐富！主人摸同款毛公仔即吃醋變臉 超萌表情極可愛（點擊連結看全文）

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】