兩歲拉布拉多犬才55kg 主人自責虧欠牠 網民看照片齊乎：這是豬
撰文：狗與愛的世界
出版：更新：
中國山東一網友@3稱，狗狗跟着自己後，沒有貴的狗糧吃，玩具也只能玩她的襪子，兩歲多了，體重才55kg，覺得十分愧疚……
等會兒，先把這輛半掛停一邊，請問，虧欠的那隻小狗在哪裏？
只見畫面中是一隻肥胖無比的拉布拉豬，此刻的牠正啃着一塊巨大的羊頭，身下小床都已經被壓的搖搖欲墜，距離塌掉只剩半步之遙……
話說回來，還是虧欠牠一點吧！
評論區也是損到家了：
「東北虎吃牠都得就倆大蒜解解膩。」
「令郎再不虧欠點的話，就三高了。」
「十二生肖裏牠佔倆。」
「如果真的愛牠，就放牠回狗熊嶺吧。」
「這狗撞我一下，我都能訛你個十萬八萬的。」
「太可憐了，一頭豬瘦得跟狗一樣！」
網友辣評▼▼▼
+1
評論區怎麼對一棟狗惡意這麼大，過分！
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】