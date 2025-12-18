西摩犬翻垃圾桶當場「狗贓並獲」 遭桶蓋鎖喉 傻笑畫面萌翻網民
撰文：狗與愛的世界
網友家養了隻7個月大的西摩犬，名叫「波力」。這天，波力偷偷摸摸想要翻垃圾桶時卻意外打翻，結果，因為頭太大的緣故，不小心讓桶蓋卡在了脖子上。
自帶犯案證據的一幕，讓網友忍不住笑出了聲，而不知情的波力則還是滿臉笑容，思考着為什麼爸爸媽媽笑得那麼開心~哈哈哈！
網友表示，波力是一隻非常好動的寶寶，也很喜歡跟其他狗狗一起玩，天然呆的牠總會做出一些令人覺得好笑又可愛的事情。
許多人看到紛紛留言：
「幫他垂幾條珠珠下來就變皇上了。」
「西摩不耶。」
「菜鳥才會做的事。」
「狗：我翻垃圾桶應該不會有人知道吧。」
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】