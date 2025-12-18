西摩犬翻垃圾桶當場「狗贓並獲」　遭桶蓋鎖喉　傻笑畫面萌翻網民

網友家養了隻7個月大的西摩犬，名叫「波力」。這天，波力偷偷摸摸想要翻垃圾桶時卻意外打翻，結果，因為頭太大的緣故，不小心讓桶蓋卡在了脖子上。



自帶犯案證據的一幕，讓網友忍不住笑出了聲，而不知情的波力則還是滿臉笑容，思考着為什麼爸爸媽媽笑得那麼開心~哈哈哈！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 5

網友表示，波力是一隻非常好動的寶寶，也很喜歡跟其他狗狗一起玩，天然呆的牠總會做出一些令人覺得好笑又可愛的事情。

許多人看到紛紛留言：

「幫他垂幾條珠珠下來就變皇上了。」

「西摩不耶。」

「菜鳥才會做的事。」

「狗：我翻垃圾桶應該不會有人知道吧。」



延伸閲讀：超巨愛爾蘭獵狼犬反差萌！把家人當專屬沙發 撒嬌坐大腿網民笑爆（點擊連結看全文）

+ 4

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】