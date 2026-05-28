沙漠自來熟肥貓爆紅！狂入帳篷陪睡待客之道滿分　全網狂貼相認親

有時候真的覺得世界真小！刷到一位博主說去沙漠旅行的時候撿到了一隻小貓，咪很圓潤，對人也很友好。



看到小貓的性格這麼好，本來以為牠是什麼走失小貓，沒想到這貨……竟然是個土著。而且人脈太廣，出鏡率太高，導致被全網開戶了！很多人去該沙漠旅行的時候都碰到了牠。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

刷到一位博主說去沙漠旅行的時候撿到了一隻小貓，看到小貓的性格這麼好，本來以為牠是什麼走失小貓，沒想到這貨……竟然是個土著。（抖音@芒果撈智多星）

原以為是走丟的貓 沒想到卻是土著：

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看看評論區網友鏡頭下的小貓：

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@蛋黃暴打蛋白：「你看看這小貓的眼神！被你們都調教成什麼樣了！」

@我有厭蠢症：「老能造了，我以為牠是駱駝來的！」

@牙縫很小個：「就是牠，一口氣吃了我兩包肉乾！」

@用戶887351141123726：「原來是這小子！」

@曲奇：「牠可肥了！」

@栗子栗：「救命，牠怎麼胖了這麼多啊？！」

@頁子：「撞見了咪在洗臉！」

@環環環遊：「今天才看到的牠……」

@烏龍茶茶teatea：「和人一起吃瓜中……」



而且，遇見小貓的人表示：「這隻貓非常的自來熟，很喜歡跟人貼貼，任擼任抱。」

@軟兔奶糖：「是牠嗎？性格真的很好！」

@冷月秋：「非常肥美~」

@心事在臉上：「真的超級乖，又超級可愛！」

@陳發發：「好乖！」

@南一/.：「真的太可愛了！」

@777.（雲南🐟版）：「其實只是長得高冷，對吧？！」

@別吃哈密瓜：「是牠是牠就是牠，不僅越來越胖，拍照還會看鏡頭了！」



小貓不僅不抗拒人類的互動，還很有待客之道，主動提供陪睡服務！

@Pakkey：「陪睡來了！」

@今天不吃：「待客之道滿昏！」

@西伯利亞狼（下一站岡仁波齊）：「在我的帳篷裏待了一晚上！」

@PAIN：「牠小時候沒這麼胖的！」（小時候也不瘦！）

@野生豌豆顛：「咪真的很不客氣！」

@可燃冰：「碰到了一隻很像牠的西部菱斑響尾蛇！」

@我有貓我就了不起啊：「老熟客！」

@給你皮燕子一刀：「就是牠！去年凌晨四點撓我帳篷！！把我嚇得一動不動躺到天亮，眼睛沒敢合一下！手機沒信號！我一直在想沙漠有狼嘛？」



小貓給人類的露營生活添加了很多的樂趣，不少網友都說：

「這隻小貓擁有最廣闊的人脈。」

「牠有全世界最大的貓砂盆！」

「每天，無數遊客都要去牠的廁所裏打卡！」



哈哈，小貓可不管那些七七八八，來者是客，都別空手來嗷！

最後補充：因為小貓很火，有不少小夥伴都擔心貓貓的安危，博主本人以及關愛貓咪的朋友，已經多次囑咐過咪所在營地的老闆，所以大家暫且放心~哈。

【延伸閲讀】長城出現貓咪「保安」！靠肥美賣萌俘虜遊客 網友：太可愛了吧👇👇👇

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