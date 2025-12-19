阿拉斯加雪橇犬向主人打招呼竟遭推開　網友笑稱：連兄弟都不認了

我發現，如果情侶一起養狗，總會有些趣事發生。



有句話怎麼說的來着：狗知新婿。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這不，浙江一網友談了好幾年的男朋友第一次正式上門見父母，他們一起養的阿拉斯加「麵包」見到爸爸回來十分激動。

+ 1

可男友呢，卻只能裝作跟牠不熟的樣子……但麵包卻不管那麼多，見爸爸不搭理自己，立馬親密的伸出爪子邀請一起玩耍。

男友也是心虛極了，不敢有所動作，只能不停用眼神示意孩子離自己遠點，甚至，還反手推了狗臉一把。這可把麵包急壞了，尾巴搖到飛起，就差開口說話了。

於是，牠只能不死心的繼續示好，甚至，還拿了個玩具過來，想要玩尋回遊戲。

看着面前傻愣愣的麵包，男友是徹底無奈了，怕被發現趕緊把玩具扔了出去 ，結果下一秒，這貨就立馬撿了回來：「繼續哈～讓你裝！」

評論區也是看熱鬧不嫌事大：

「狗：爸爸，今天怎麼穿這麼多？」

「男盆友：叔，麵包叫什麼名字呀？」

「這就是男人，為女朋友連兄弟都不認了。」

「男朋友：狗狗好可愛呀，叫什麼名字？狗狗：不是你起的嗎？」

「你父母會想：嗯~這小子挺有狗緣的嘛～」



別說，你還真別說，怎麼有一種自動連上wifi的感覺哈哈哈！

延伸閲讀：嫉妒真使狗狗面目全非！生日會秒變臉、為爭寵開咬 根本是小醋包（點擊連結看全文）

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】