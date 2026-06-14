夫妻沙漠遇上黏人貓　跨國接貓歷經多重波折　毛孩最終逆天改命

只要有心，什麼都能做到！



在最近，看到一博主分享自己收養貓的故事，真的覺得太牛了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

2025年9月，博主@Zahra the Moroccan Desert Cat和妻子一起前往摩洛哥慶祝結婚兩周年，本以為旅行只會帶來漂亮的照片和美好的回憶，沒想到還有隻貓。

當他們在阿加菲沙漠露營的時候，突然出現了一隻極其粘人的流浪貓，牠無時無刻都要跟在他們身邊，且抓住機會就和博主親暱。

（Instagram@zahra_the_desert_cat）

沙漠遇見歷經千辛萬苦最後收養：

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夫妻兩人都很喜歡牠，給牠取了一個阿拉伯語名字「Zahra」，意思是「花」。網友本以為他們和花的相遇只是一場有愛的邂逅，隨着旅行結束，彼此之間的故事就結束了。

可沒想到是，跟貓相處時，他們發現小貓生病了。牠的腹部脹大，疑似感染寄生蟲。如果不能及時救治，小貓很可能就沒命了。可時間有限，倆人沒辦法親自帶貓去治療，必須按原計劃先回美國，然後再想辦法領養牠。

於是，他們到家第一件事就是給摩洛哥的獸醫挨個打電話，看看有沒有人願意去沙漠露營地接牠治療。共計聯繫了二十多位獸醫，只有一位願意接手。

這位獸醫開車一個多小時，前往營地，成功找到小貓，並將牠帶回診所進行救治，後還做了絕育手術，並注射了晶片。

接下來，就是將貓送上開往美國的飛機。但問題又出現了：因為找不到人陪貓上飛機，摩洛哥安全局不肯簽發小貓的出口文件，博主只能親自去摩洛哥接。

接貓過程也是充滿坎坷：好不容易接到貓去機場了，航空箱又說太大，他就只能去附近的寵物店買了一個小的，把大航空箱送給寵物店店主了。結果再到機場又發現……貓的護照被放在大航空箱裏，丟在寵物店了。

當時，博主本人已經要瘋了，再回去打的士取護照，顯然來不及，可是貓沒護照又上不了飛機。幸虧，寵物店店長給力，騎着小摩托一路狂奔，趕在最後一刻把護照送來，讓博主跟貓成功上了飛機。

就這樣經歷了艱難險阻，一人一貓終於到了美國。雖然整個領養小貓的過程非常充滿戲劇性，但好在結果很棒。小貓咪已經在新家開始了幸福生活，以後貓生順遂呀。

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】