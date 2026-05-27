法國乳牛貓在西班牙走丟　徒步250公里穿越國境　奇蹟回主人身邊

1月初，一隻名為菲盧（Filou）的法國乳牛貓在西班牙走丟後獨自流浪5個月，徒步約155英里（250公里）穿越國境線，最終回到了位於法國南部奧隆扎克（Olonzac）的家中。



去年8月9日，菲盧的主人西爾（Sires）夫婦帶着牠在西班牙加泰羅尼亞（Catalonia,）地區的埃布羅三角洲度假，在一個加油站休息時，菲盧從房車的車窗縫隙中溜了出去，消失在野外。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

菲盧（Filou）失蹤近５個月，終於平安地與主人重聚。（抖音@紅星新聞）

太誇張！乳牛貓徒步250公里回到主人身邊：

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夫婦發現貓咪不見後立刻報警，並聯繫了當地動物福利組織，張貼尋貓啟事，在周邊地區搜尋多日卻一無所獲，無奈之下，只能接受愛貓可能永遠失蹤的現實，傷心地返回法國老家。

12月初，住在西爾夫婦家附近村莊的學校，女教師海倫（Hélène）發現了一隻瘦弱不堪、皮包骨頭的黑白貓在她家門前徘徊。海倫餵熟這隻貓後，本月初帶牠去看獸醫，獸醫掃描發現了菲盧體內植入的微晶片，確認牠就是失蹤5個月的西爾家貓咪，最終將牠送到了自己原本的家中。

菲盧的故事迅速在全球社交媒體上傳播，不少媒體報道時稱這是「不可思議的歸家之旅」，還有人稱讚菲盧是「貓界阿甘」、「動物界的導航大師」。

獸醫專家表示，研究認為貓可能具備感知地球磁場的能力，並結合嗅覺和聽覺進行長距離導航，不過能穿越如此長距離的案例實在是罕見。

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