出差沒法帶愛貓　回來後即去寵物酒店接回　結果卻遭粗口問候？

前不久，網民@aleynaariana要出差一陣，沒辦法帶着小貓一起。她找了常僱傭的寵物保姆，兩位排期都是滿的。



因為短時間內找不到更合適的，又不想讓貓獨自在家，她就給小貓送到了寵物酒店。

在那裏牠有一個很大的活動區域，白天也有工作人員陪玩，晚上的時候才會被關在籠子裏。

儘管小貓寄養的日子不缺疼愛，但肯定比不上鏟屎官在身邊，貓咪雖然開心，但還是不滿。

這不，網友出差回來接貓的時候，小貓罵了半天。

貓：

「你還知道回來啊！」

「都多少天啦？」

「我很難原諒你！」



雖然小貓對於鏟屎官拋下自己的事情很不高興，但還是很快消氣快快樂樂跟她回家了。

算啦，貓咪就是有氣量～

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】