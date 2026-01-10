破爛小貓變美麗仙子　高速公路遇主人愛心收養　在新家被寵上天

外國網友@u/bigbadclifford在高速公路開車時發現路邊有一隻瑟瑟發抖的小貓。因為貓太小了，網友很怕牠在路上遇到危險，便靠邊停車想幫幫牠。



誰料，受到驚嚇的小貓，一下就鑽到了網友的車底，怎麼叫都不出來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

就在網友發愁怎麼辦的時候，一輛路過的皮卡車注意到了情況，擋在了他的旁邊，避免他被撞到，還下車幫他把小貓救了下來。

這隻貓實在是太小太虛弱了，網友帶牠上車後就給妻子打了電話，讓她提前準備一些救貓的用品，回家也是立刻展開治療。

也許是貓貓的求生慾望很強，也許是牠得救的很及時，這隻病的破破爛爛的小貓終於活了下來，牠被取名為Liah（Life Is A Highway，人生如路）

快來看曾經破爛小貓咪變成的美麗的樣子吧！👇👇👇

+ 2

網友也是個養貓大戶，家裏有4只貓，最大的那隻16歲，最小的7歲，現在Liah成最小也備受哥哥姐姐們寵愛的寶寶了。

小傢伙很快就變得特別特別漂亮。果然，養貓如養花，這養得也太好啦！

延伸閲讀：無毛貓抓破紙門秒被斷正 囂張表情耍賴反問主人：憑什麼說是我幹（點擊連結看全文）

+ 4

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】