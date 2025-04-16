群貓吵架小母貓躲貓爬架上秒變貓頭鷹 網民羨慕：有專屬避風港
撰文：貓與愛的世界
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網友@popncat1 家裏養了很多隻小貓，牠們偶爾會發生爭吵。
每到這個時候，一隻叫做「Sunny 」的小母貓就會跑到樹木樣式的貓爬架上躲清靜，因為站的地方很小，小貓往那裏一蹲，就很像只貓頭鷹。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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好笑的是，這似乎是sunny從小養成的習慣，樹樁子就是牠的舒適區。
家裏的貓也幾乎不會跟牠搶。
可能在其他貓眼裏，這貨就是個空姐吧！
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