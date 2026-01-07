求助流浪貓找貓變命案現場？愛貓無辜被暴揍　主人：我是要尋貓

格言分享：穿條紋裝的貓科動物不好惹。

網友@小小喵喵 非常喜歡貓，自己不僅養貓撿貓還常常投餵家附近的流浪貓。



網友常餵的流浪貓是一隻狸花，雙方關係很熟，但因為狸花有着流浪貓的野性，所以她們還是有着小小距離感。

前段時間，網友的小貓「跳跳」丟了，她怎麼找都找不到，實在沒辦法，就試着向狸花貓求助。她給狸花貓提供了跳跳常玩的玩具，還承諾一找到貓，就給10根貓條。小狸花聞了聞玩具，似乎是同意接下這一單。

可網友真的太心急了，貓一天沒找回來，她就坐不住，於是只要出門見到狸花貓就問牠：

「有沒有找到貓？」

「咋還沒找到啊？」

「你可不能乾吃飯不辦事！」



……還瘋狂加籌碼，又是貓糧又是貓條又是罐罐……

總之，這是一個急脾氣但大方的甲方。

這天，網友在投餵跳狸花貓的時候，又催促牠。小狸花剛吃了兩口飯，突然像是發現了什麼，直接朝着隱蔽的草叢處跑去。網友很是疑惑，也跟了上去。然後就看到了躲在草叢裏的自家貓，再然後就是……狸花當着她的面暴揍跳跳。

狸花：「有人要買你的命，她很捨得花錢！」

看看這乙方，辦事靠譜還讓甲方當面驗收，真·當面追着殺。網友被嚇到了，只能在旁邊懇求：「別打別打，消消氣啊！」

就這樣，制止了戰爭，帶着鼻青臉腫的跳跳回家了。

事後，網友是又生自家貓的氣，又覺得小狸花下手太狠。於是下次投餵的時候，忍不住蛐蛐：「我給你下的追捕令，不是追殺令。」小狸花顯然是不包售後的，很是惱火，甚至決定打一頓網友。

有人就說了：

「咪咪發現客戶很生氣，於是咪咪決定毆打客戶。」

「小狸花：客戶有投訴，已解決客戶，目前零差評。」

「貓糧：帶回來；貓條：打一頓帶回來；罐頭：江湖追殺，死活不論」

「貓：光打牠，忘打你了，別着急，都打都打。」



看貓這樣，可千萬不要賴掉尾款哦，不然……嘖。

博主：付了付了！

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】