盲眼小貓出生遭母拋棄流浪　幸遇好心人　今靠聽覺探索世界惹鼻酸

網友@amdiekman 最近收養了一隻叫做「Lil Bit」的小貓。



牠身世悽慘，出生就在流浪，幼崽時期因體質弱，加上眼睛嚴重感染，被貓媽拋棄。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Lil Bit雖然失去了一雙眼睛，但牠非常堅強。（TikTok@amdiekman）

盲眼小貓靠聽覺探索世界：

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儘管救援人員及時發現了牠，救了牠一命，小貓卻永遠地失去了一雙眼睛。後來，牠就來到了網友的家裏。Lil Bit是一隻非常堅強的小貓，牠並沒有因為看不見而被打倒，反而展現出驚人的適應能力。

看不見就用鼻子聞，就用耳朵聽聲音……找不到位置，就多嘗試幾次，就像是牠每次想跟家裏的咪玩，因為找不到對方準確的位置，就會蹦跳好幾次，直到鎖定目標。

感覺小貓真的太樂觀了，相信等牠徹底恢復健康之後，一定能茁壯成長。

貓：

生活也沒那麼難嘛。

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