寵物空運出錯致貓咪多飛4千公里！公司未送先催數　惹網民公憤

養寵人最不敢輕易嘗試的事之一，大概就是寵物託運。我們小心翼翼比對公司、反覆確認流程，花高價選空運，只為讓毛孩子少受點罪，可總有人把這份託付當兒戲。



早前，一則#女子託運寵物貓至哈爾濱卻送到新疆#的新聞，戳中了無數養寵人的怒點：一隻膽小的貓咪，本應從重慶飛往哈爾濱，卻被託運公司錯送烏魯木齊，兩天內被迫飛行6000公里，比原計劃多飛了近4000公里，而更讓人寒心的是，貓咪還沒送到，工作人員就頻頻催收尾款。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

太離譜！寵物託運公司錯送貓咪還催收尾款：

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錯送！2000公里的路，貓咪被繞了6000公里

事情發生在一位黑龍江網友身上，她的貓咪第一次出遠門，因為膽子特別小，她特意選擇了空運，想着重慶到哈爾濱2000多公里的路程，能讓貓咪儘快抵達，少遭點罪。可當她滿心期待地落地哈爾濱，準備去接自家毛孩子時，卻發現提貨地址上赫然寫着「烏魯木齊」——一個和哈爾濱相隔數千公里的城市。

她慌忙聯繫託運公司客服，得到的回覆卻輕描淡寫：

弄錯了，明天給你飛回來。

一句輕飄飄的「弄錯了」，背後是貓咪在航空箱裏煎熬的48小時。據記者查詢，從重慶到哈爾濱的直線距離僅2000多公里，而貓咪實際的行程，是從重慶飛到烏魯木齊，再從烏魯木齊折返哈爾濱，全程高達6000公里。這意味着，這隻膽小的貓咪，在密閉的航空箱裏，不吃不喝、惶恐不安地度過了兩天，多承受了近4000公里的顛簸。

更離譜：貓沒送到，尾款催不停

如果說錯送已經足夠讓人憤怒，那託運公司後續的操作，更是火上澆油。在網友還未收到貓咪、甚至已經發現地址錯誤的情況下，託運公司的工作人員，卻多次主動聯繫她，催促支付尾款。

要知道，網友選擇空運，本就是為了貓咪能少受罪，花費700元（人民幣，下同）（託運費650元+提貨費50元），換來的卻是貓咪被錯送、多遭罪，以及不分時機的催款。面對質疑，託運公司客服給出的解釋更是讓人無法接受：

通常派送開始後即收尾款，我當時聯繫顧客付尾款，對方沒提出『貨到付款』，我就以為她沒看到消息。

言外之意，彷彿錯送是小事，催款才是本職工作。完全沒有考慮到，主人此刻的焦慮，以及貓咪正在承受的痛苦。「現在貓收到了，但狀態很差。」網友的一句話，藏着無盡的心疼。

對於膽小的貓咪來說，陌生的環境、長時間的密閉運輸，很容易引發嚴重的應激反應，輕則精神萎靡、食慾不振，重則可能誘發疾病。

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一句「系統故障」，就能輕描淡寫免責？

2月7日，有記者以消費者身份諮詢該託運公司客服，對方承認了此次失誤，給出的理由是「系統故障，打錯單子了」。

同時，客服還強調：「這是工作失誤，但概率很小，幾年都遇不到一次。」、「任何人為參與的東西都有可能存在一定失誤，萬一碰到了，我們會積極處理售後，不會讓顧客產生任何損失。」

可事實真的如此嗎？貓咪多飛的4000公里、承受的應激反應、主人多日的焦慮，這些損失，僅憑一句「系統故障」就能抵消嗎？更值得注意的是，該公司明明承諾重慶至哈爾濱線路「次日到達」，採用南航、川航等民航客機空運，卻因為一個「系統故障」，讓貓咪的行程翻倍，違背了自己的承諾。

客服還表示，若因託運失誤導致寵物生病，公司會負責。可這句話，更像是一句敷衍的安慰——如果真的負責，為何不在失誤發生的第一時間主動道歉、積極補救，反而先想着催收尾款？

養寵人必看：寵物託運，這些坑一定要避開

這起事件，並不是個例。隨着「它經濟」的蓬勃發展，寵物託運需求越來越旺盛，但行業亂象也隨之凸顯：錯送、延誤、寵物受傷、商家推諉扯皮，甚至還有寵物被調包、託運後死亡的情況發生。

對於養寵人來說，託運毛孩子，從來都不是「花錢辦事」那麼簡單，每一步都要謹慎，才能避免讓毛孩子遭罪。結合此次事件和行業常見問題，我們為大家整理了幾個關鍵需要避坑的點：

1. 核實資質，避開「黑中介」

選擇託運公司時，務必查驗對方的《營業執照》《道路運輸經營許可證》，若涉及空運，還要確認其具備相關活體運輸資質，可通過國家企業信用訊息公示系統核驗公司訊息，避免遇到資質造假、出問題後推諉扯皮的商家。

2. 明確約定，落實到合同

所有細節都要寫進合同，包括運輸方式、路線、送達時間、責任劃分、賠償標準，尤其要明確「寵物應激、受傷、延誤」等情況的處理方案，拒絕口頭承諾，警惕「運輸意外最高賠償不超過運費3倍」等霸王條款。

3. 拒絕「盲運」，要求全程透明

優先選擇能提供全程監控、定時反饋寵物狀態的公司，要求工作人員每2-4小時更新寵物視頻，明確運輸憑證（如機票號、車牌號），避免寵物被私自改路線、混裝運輸。

4. 明確付款方式，拒絕不合理催款

提前和託運公司約定付款方式，比如「貨到付款」或「驗收無誤後付款」，避免出現「貨未到、款先催」的情況，遇到不合理催款，及時提出異議並留存證據。

5. 做好託運前準備，降低應激風險

託運前3小時讓寵物禁食，備好常用藥品、安撫玩具和吸水墊，提前讓寵物適應航空箱；選擇合適的運輸時段，避開酷暑、嚴寒和頻繁中轉的航班，減少寵物應激的可能。

最後我們想說，對託運公司來說，「系統故障」或許是一次偶然的失誤，但對養寵人來說，毛孩子是家人，是無可替代的牽掛。一句「概率很小」，無法彌補貓咪承受的痛苦，也無法撫平主人的焦慮。

寵物託運，拼的從來不是價格，而是責任心。每一次失誤，傷害的都是一隻無辜的毛孩子，消耗的都是養寵人對行業的信任。希望所有寵物託運公司都能記住：你們承接的不僅是一份運輸訂單，更是一份沉甸甸的託付。

請多一份細心，多一份負責，別讓一句「失誤」，寒了無數養寵人的心。最後，願每一隻毛孩子，都能被溫柔對待，每一次出行，都能平安抵達。

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