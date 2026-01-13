貓糧每晚被清空！主子明明睡在身旁　監控揭鬧鬼現場原來是牠作怪

刷到一個網友的帖子，真的笑死了。



前一陣，網友@困困不是狸花貓 發現給自家小貓「困困」放的貓糧，總是很快就被吃光了，基本上是前一天晚上放滿滿一碗，第二天一早空盆。

這關鍵是，困困才5個月大，每天晚上也基本是躺自己身邊睡覺，不怎麼吃飯。

網友百思不得其解，直到中元節的第二天。

他摟着困困在屋裏刷手機，突然心裏不得勁，就有種毛骨悚然，像是被偷家了的感覺。

於是，他抱着困困出來查看。夜裏很安靜，院子也很安靜。

網友抱着小貓很是迷茫，他不懂這種突如其來的心慌來源於哪裏，只以為是中元節才過去的後遺症，或者真的有小偷闖空門。

出於安全考慮，網友抱着困困去後院看了一眼，大門關的好好的，也沒什麼人。他覺得是自己想多了 ，打算帶貓回屋睡覺。

也就在這個時候，他們一轉身，就看到一隻藍貓從困困吃飯的房間跑了出來。而且反應巨快，動作巨絲滑：衝出門、爬樓梯、上房……就沒有蹤影了。

網友有點傻眼，小貓也有點傻眼。

「這貓誰啊？」



他立刻看了眼表，根據時間調了監控，就發現這隻藍貓是趁他在屋裏玩手機的時候偷溜進來吃飯的，且目標明確，直奔食堂。

這回，他終於知道答案了：

「這段日子，貓糧吃得快，原來是有貓偷吃啊。」

「還真有小偷，貓小偷！」



而評論區不僅有調侃，還有不少辛苦的主人留下辛酸淚：

貓咪的行為總是超出我們的想象力呢～

