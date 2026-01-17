潔癖貓上廁所死不碰貓砂 如廁姿勢笑翻網民：拉屎用力到像大象

哈哈哈，你知道一隻貓有多倔嗎？

一位鏟屎官@狗咪日記說家裏的暹羅貓特別倔強，簡直就是超級無敵倔驢。倔的點主要體現在貓上廁所的時候，別人家貓上廁所都會踩在貓砂盆裏，而這隻暹羅貓上廁所偏要踩在貓砂盆邊緣。



本來鏟屎官以為貓咪之所以踩在邊緣上廁所，是因為之前的貓砂盆比較矮。誰知道，換了個又大又高的貓砂盆後，貓咪還是繼續踩在邊緣上廁所。高高地站在盆邊上，一隻腳都不願碰到貓砂。

網友們一看，懷疑是不是貓砂盆的朝向放得不對，心想矮的一邊入口方向朝着外邊，貓咪上廁所時肯定就更方便了，這樣貓就不會踩到貓砂盆邊緣上了吧。

你把盆換個邊放啊！

鏟屎官主打一個聽勸，換方向就換方向，馬上把貓砂盆矮的一邊入口朝向外邊。

然而，貓依然高高地站在貓砂盆邊上拉屎。正拉着屎，貓腳開始往下滑了，但貓還是倔強地踩在盆邊緣，堅決不踩到貓砂裏拉。

你就說，這貓是不是很倔吧？

本來以為這樣上廁所的倔貓應該不多，沒想到鏟屎官看到倔強的暹羅後，紛紛也曬出自己的大犟種貓，原來有這麼多貓喜歡站在邊邊上廁所？

@momo：原來都有潔癖啊！

@Vanquish：這樣上廁所好像又沒什麼不對！

@冰凝糖：暹羅如廁圖，我們的貓砂盆是一個巨大的物流箱子。

@amo：我家也是同款貓，喜歡站在邊上拉屎。

@最幸運的小女孩：陪一個，用同樣姿勢拉屎的貓。



貓貓上廁所拉屎，姿勢各異，因為每隻貓都有自己喜歡的姿勢。不過有一點是相同的，牠們拉屎時都會很用力，從臉上的表情就能看出來。

另一隻貓咪拉屎故事

全身都在用力，拉屎時連鬍子都在加油，嘴巴都撅起來了。本來就是一隻大胖橘，拉屎時一用力，整個貓又大了一圈。不像貓了，倒像一頭大象了。拉屎時還伸着小舌頭，這樣顯得自己很酷嗎？

小小一隻貓咪，拉完屎還站立起來了。這姿勢不對，快趴下去拉。

這隻奶牛貓更是個天才，在貓砂盆門口就擺起了拉屎的姿勢。快站進去拉屎！

一起拉屎具象化了，只有關係好的貓貓才能做到。一邊拉屎，還能面對面聊會兒天。

拉屎時腳不能碰貓砂，兩隻腳站在外邊，另外兩隻腳也要站在盆邊上。一邊拉屎，一邊劈個叉。這個姿勢配上這個表情，小黑就是一隻很厲害的貓。

當貓咪上廁所的姿勢或選擇的位置不同於一般貓時，首先要看看選擇的貓砂盆夠不夠大，如果貓砂盆太小，貓咪上廁所時容易做出奇怪的姿勢。

其次看貓砂盆的衛生狀況好不好，如果不及時清理貓砂，貓砂盆裏太髒的話，貓咪就不願進貓砂盆裏上廁所，可能就會選擇在貓砂盆旁邊的地上解決。

如果貓砂盆足夠大了，貓砂也很乾淨，並且放的是貓咪喜歡的貓砂，貓咪還是做出一些異於常貓的姿勢，那可能就是純屬愛好了。

