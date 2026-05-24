黑貓有名字卻無家可歸　慘遭主人電話拒領　項圈信息竟成諷刺回憶

妹子撿到一隻黑貓，脖子上戴着項圈，項圈上還有名字和電話。趕緊按照項圈上的電話打過去，希望貓貓主人帶貓回家。結果，電話接通後，對方說貓咪的項圈是孩子「胡弄的」，貓是流浪貓，他們不要了。



妹子就把貓咪原來的名字和電話號碼去掉，寫上了流浪貓。看着「凌雲」這個名字，孩子應該很愛貓，也很用心地給貓起了這個名字。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪被遺棄從此變成流浪貓：

從此以後，貓貓就是沒家的流浪貓了。

還有其他網友遇到的棄養小貓，家裏三隻貓卻唯獨棄養一隻。@粒啊栗啊粒：

養了三年，因為要搬家就不要了，家裏有三隻貓唯獨不要她。

其他網友遇到的棄養小貓，家裏三隻貓卻唯獨棄養一隻。（小紅書@粒啊栗啊粒）

棄養的小貓太可憐了！養貓前要慎重，貓貓是一個生命，養了就不要遺棄。

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【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】