黑貓有名字卻無家可歸 慘遭主人電話拒領 項圈信息竟成諷刺回憶
撰文：擼貓教授
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妹子撿到一隻黑貓，脖子上戴着項圈，項圈上還有名字和電話。趕緊按照項圈上的電話打過去，希望貓貓主人帶貓回家。結果，電話接通後，對方說貓咪的項圈是孩子「胡弄的」，貓是流浪貓，他們不要了。
妹子就把貓咪原來的名字和電話號碼去掉，寫上了流浪貓。看着「凌雲」這個名字，孩子應該很愛貓，也很用心地給貓起了這個名字。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
貓咪被遺棄從此變成流浪貓：
從此以後，貓貓就是沒家的流浪貓了。
還有其他網友遇到的棄養小貓，家裏三隻貓卻唯獨棄養一隻。@粒啊栗啊粒：
養了三年，因為要搬家就不要了，家裏有三隻貓唯獨不要她。
棄養的小貓太可憐了！養貓前要慎重，貓貓是一個生命，養了就不要遺棄。
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