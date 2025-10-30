收容所小奶貓因1特殊情況爆紅　網友質疑P圖　結局神翻轉終被收編

最近，美國加州的一家收容所幫助一隻叫做「貓頭鷹」的奶貓找領養。



本來就是一篇很普通的貓找領養的帖子，沒想到突然就火了！火的點還很奇怪，網友們全都在懷疑收容所P圖，因為貓的眼睛不可能這麼大!►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 6

收容所也有點懵逼，看到質疑，趕快發圖解釋：「這個小貓是天生眼睛大，醫生也給檢查過，視力正常，沒有什麼健康問題。當然領養之後，記得帶小貓定期體檢，預防疾病。」

看了收容所這邊發來的圖片，網友才勉強相信，懂事的已經開始打申請要收養這隻大眼小貓了。

後來，一個叫做@Lilliana 的妹子打敗諸多競爭者，將貓貓給領養回家了。

現在小貓更名為「波波」，開始重新生活啦。

快來看看，小貓咪被領養後的圖片吧！👇👇👇

+ 1

延伸閲讀：8歲貓咪因面上特殊斑紋無人領養 最終憑親人有禮貌迎來温暖結局 （點擊連結看全文）

+ 5

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】