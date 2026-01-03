18歲老貓硬撐着最後一口氣　網民看穿真相：都怪主人沒完成這件事

有了解過貓咪的鏟屎官都知道，十幾歲的貓咪，換算成人類年齡已經是長壽了。



小哥@老狸與肥桔 養了只貓咪，因為貓小時候流浪到他家門前，生命力十分頑強，被爺爺收留了，就取名「強強」。

但「強強」現在已經18歲，相當於人類的90歲，現在走路都晃晃悠悠，看上去垂垂老矣。

再加上患有白內障，眼睛看不清，更顯得貓咪如風中殘燭般，彷彿下一秒就要倒下。

小哥表示，雖然貓咪的生命，看上去就像泡沫一樣，不知道幾時就會破，但牠身體機能還算良好，除了白內障也沒其他疾病，日常飲食都沒有什麼問題。

小哥為此還自豪地半開玩笑，說貓咪長壽的秘訣，是因為他們之間有個「約定」。

原來10年前，小哥還是個懵懂的少年，就跟貓咪約定好，將來一定要讓貓咪來參加他的婚禮，要做他的「證婚貓」。

結果10年過去了，小哥現在一個女朋友都沒有。

貓：你一天不結婚，我就一天不走！

有網友建議小哥把貓咪安樂死，但小哥卻立馬拒絕了。

安樂是為了不讓貓咪承受痛苦，而不是為了自己省事不給貓養老。

小哥和貓貓之間深厚的羈絆，真的讓人淚目嗚嗚！

高齡長壽貓

接下來講講另一隻超高齡長壽貓貓。

小姐姐@愛意蔓延三公里分享爸爸養的貓1998年出生，現在已經快28了！比她還大2歲！

據說上回2018年的時候見面，貓奶奶還在打人，很有精神。

評論區網友提問：

「一定要在很有愛的環境下，貓貓才能這麼長壽吧。」

