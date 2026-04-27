狗狗被業主群控訴擾民　主人敢做敢當：是我叫的　網友爆笑回應

刷到了一些養狗後的尷尬瞬間，也太好笑了吧哈哈哈！



這天晚上，業主群突然炸開了鍋，有人出來嚴厲譴責：「誰家狗大半夜在叫啊！趕緊管管行不行，人家不用睡覺的嗎？」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

看看狗狗的表情，就可以知牠聽到主人學狗吠有幾無語。（抖音＠28）

主人扮狗叫說出來沒人信：

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博主看到這3條消息後直接懵了，立馬出來解釋並道歉。稱是自己在跟狗子玩耍的時候叫的，跟狗沒有關係。結果沒想到的是，業主們卻都不信。

於是，為了證明狗子的清白，博主只好做了個違背祖宗的決定，開始學起了狗叫……畫面裏的狗子更是無語極了，看起來特別命苦，最後，也是忍無可忍，直接扭頭就走。

瞬間，業主們的氣都消了，也不吵了，紛紛讚歎起了博主。

「你人還怪好的勒，養狗還專門去學狗語。」

「播放你這個視頻我家狗都跑過來了。」

「剛才還在給我老婆講，這狗聽起來很兇，原來是鄰居。」



評論區也是好好笑：

「狗：你們管管吧，我也覺得怪吵的。」

「鄰居瞬間消氣，同時還想再聽一遍。」

「笑死我了我以為多像呢，這簡直一模一樣哈哈哈哈哈哈！」

「差點害得狗被網暴。」

「群裏消息其實是狗發的。」



該說不說，博主你也是仁義，一般人就賴給狗了，你還真承認啊哈哈哈哈！

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