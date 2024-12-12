拉布拉多舔毛時被偷拍還遭查問　牠嫌棄吐舌回應：你看不出來嗎？

撰文：狗與愛的世界
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網友@milestheredlab 家裏養了只2歲大的拉布拉多犬，名叫「Miles」。

這天，Miles正非常陶醉地舔着自己的手手，舒服到眼睛都閉了起來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

結果就在這時，網友突然開口詢問：

MIiles ，你在做什麼？
（instagram@milestheredlab）
拉布拉多未能成為導盲犬　但貼心助人行為獲網民激讚：無冕真英雄遇到厭世臉拉布拉多犬趴在桌子下　詢問後才知：原來是強制上班
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Miles聽到後，瞬間停下動作愣了兩秒，歪頭思考了一下，接着快速地吐出了自己的舌頭，彷彿在説：

你難道看不出來我在用舌頭舔毛嗎？
（instagram@milestheredlab）

許多人看到紛紛在底下留言：

「吐舌的表情就像特效一樣。」
「舌頭也太長了。」
「彷彿在説：關你什麼事。」
「狗狗：看清楚了嗎？」

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】

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