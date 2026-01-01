狗狗偷吃整排藥丸？主人嚇壞急想找獸醫催吐　結局神反轉全網笑瘋

就是說，有些小狗也太聰明了吧！這天，網友忙碌了一天回家後發現天都塌了，因為，狗狗竟然把自己放在家裏的整整一板藥炫了個精光！



她驚呆了，腦子裏想的全是這貨偷吃完藥後給自己吃病了的場景，於是，準備趕緊聯繫寵物醫院去催吐或者洗胃。

看着狗狗活蹦亂跳的模樣，想着牠應該是剛吃完藥沒多久，網友還是偷偷鬆了口氣，而正當她拿起手機準備給醫院打電話的時候，突然看到地上竟然全是一粒或者半粒的藥片。

網友疑惑家裏並沒有這種藥，並且狗狗吃的藥也不是這種顏色，瞬間開始意識到事情並沒有她想的那麼簡單。

結果，對比了一下才終於發現，狗狗吃的藥外面有層糖衣。也就是說，牠只是把藥表面的糖衣嗦啦完了，把藥留下了……

評論區一整個驚呆：

「好了，牠現在不會被毒死了，你可以打死牠了。」

「狗：糖衣炮彈？嗦掉糖衣，扔掉炮彈！」

「小狗為自己的超高智商感到非常自豪。」

「我小時候就這樣舔了我舅一瓶降壓藥。」

「比屎甜沒屎粘，一個一個還挺圓～」

「之前我們租的出租屋，沙發縫裏有一盒治療前列腺的藥，被狗狗挖出來吃了，一直尿。」

「狗：我可不是那種吃得了苦的狗！」



這不是傻狗，這是聰明狗！

