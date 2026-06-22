主人被愛貓反鎖車外？交警教「解鈴還須繫鈴貓」 靠貓咪踩鍵解鎖
撰文：快科技
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近日，中國公安部交通管理局發布了一件尷尬事。在南韶高速樂安服務區，一名駕車返鄉的男子在服務區臨時有事下車，沒想到車內的寵物貓誤觸了中控鎖車鍵，將他反鎖在了車外。更糟糕的是，車鑰匙和所有證件都被一同鎖在了車內，男子焦急萬分，嘗試了各種辦法都無法打開車門。
正在服務區執勤的交警接到求助後，立即上前查看情況。交警先是嘗試了各種方法，但均未成功，隨即提醒駕駛人嘗試引導小貓去觸碰車門解鎖鍵。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
解鈴還須繫鈴貓 毛孩自己會開門：
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經過一番耐心的引導，貓咪似乎聽懂了主人的呼喚，在車內來回走動時，誤打誤撞踩到了解鎖鍵。
隨着「咔噠」一聲輕響，車門應聲打開，男子終於得以順利脱困。這一事件在網絡上引發了網友的熱議，大家紛紛調侃：「解鈴還須系鈴貓」，還有網友模仿貓咪的語氣評論：
貓：你以為你是誰？我才是這車的主人。
更有網友打趣道：「小貓也怕壞人進車裏，鎖上安全」。交警也藉此提醒廣大車主，在駕車出行時，儘量避免將寵物單獨留在車內，同時注意將車鑰匙隨身攜帶，以防類似意外發生。
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