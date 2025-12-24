事隔13年傳貓照片給原主　爺爺奶奶回覆藏洋蔥：以為牠早就走丟

給貓咪找領養是希望貓咪能遇到一個愛牠的好主人，從此過上幸福的生活。



而貓咪在新家過得怎麼樣，一般只能從領養人反饋的照片和視頻中得知。

最近，小紅書一位救助人@喵嘰突然收到一位領養人發來貓咪的照片和視頻，說11年前領養的貓貓現在「挺健康」。

11年了，還能收到領養人反饋貓咪的狀態，真的很開心、很感動！

救助人收到領養人11年後的反饋（小紅書@貓嘰）

反饋的照片中，貓咪悠閒地趴在沙發上，身型不胖不瘦，毛毛順滑，一看就過得很好。

知道貓咪現在依然過得很好，身體健康，救助人感到很欣慰，網友看得也心裏暖暖的。

其中一位網友看到救助人發的帖子，突然也想給13年前從老爺爺、老奶奶那裏領養的貓貓反饋最新的照片，讓老爺爺老奶奶知道13年後的今天貓咪依然生活得很好。

於是試着發去貓咪最新的照片，告訴當初領養來的貓貓13歲了。

網友受到貼子的啟發，與貓咪原主人分享現狀（小紅書@tomo_masami）

13年前領養貓咪時，老爺爺老奶奶大概70歲，不知道如今還在不在。

消息發過去後，幾天都沒收到回覆。

正當以為再也收不到回覆時，四天後突然收到了老爺爺老奶奶回覆的消息。

四天後，收到了爺爺奶奶回復的消息（小紅書@tomo_masami）

幸好給老爺爺、老奶奶反饋了貓咪最新的照片，不然他們一直以為貓咪丟了沒找回來，不知道貓咪其實一直都在，並且生活得很幸福。

13年過去，爺爺奶奶知道當初送出去的貓咪現在依然過得很好，身體很健康，心裏一定很開心吧！

還有更多網友分享自己給領養的貓貓反饋照片的經歷。

@吃吃喝喝玩玩嗨嗨：

我的咪是17年領養的，我知道送養人不好意思老問我，所以我隔一段時間就會發一條僅她可見的朋友圈。

@可樂泡泡米：

我都有點不敢報備了，對於一個i人來說真的不知道怎麼回覆60s的語音。不過王姨人真的很好，就是上年紀了沒人陪她很孤單。

@🐾：

我這個貓是12年在趕集網上領養的，沒有人能讓我返圖。當時是一個黑貓媽把四個兄弟姐妹生在了一個小哥的衣櫃裏，小哥的女朋友掛在了網上找領養，我第一個到，可以先挑，把唯一的好大兒先挑走了。

也有網友當初沒留下送養人的聯繫方式，不過在網上與網友們分享救助貓咪的現狀也很幸福（小紅書@🐾）

看到貓貓們都找到了靠譜的領養人，從此都過上了幸福的生活，好開心，世界就應該這麼美好！

不過，給貓咪找領養人一定不能大意，要嚴格審核。因為找到靠譜的領養人，貓咪會幸福一生。而如果不小心找到了不靠譜的領養人，甚至是虐貓人，那會害了貓咪一生。

小紅書網友@努力小李碎碎念救助了一窩貓媽和小貓，在給小貓找領養時就遇到了奇怪的人。在前期溝通好以後，雙方聯繫好送貓上門。在送貓出發前，網友還跟對方聯繫，告知小貓已做過驅蟲，半小時後就到。

但是也有網友分享了一些不好的經歷（小紅書@努力小李碎碎念）

當網友帶着兩隻小貓、一整袋貓糧，還有小貓的貓爬架，騎着電動車到達對方給的地址後，對方讓等兩分鐘，他出來接貓。

結果網友等了半個小時也沒看到人，再聯繫領養人時，發現對方把自己刪除了。

原定領養人在救助人將小貓送達時刪除其聯繫方式（小紅書@努力小李碎碎念）

這是什麼人吶？為什麼要這麼做？

好在兩隻小貓沒有送出去，還在自己手裏很安全。

被“放飛機”的經歷讓救助人很生氣，但也所幸兩隻貓沒有落到這樣的人手裡（小紅書@努力小李碎碎念）

很生氣，但也很慶幸兩隻貓沒有送給對方。

事後，網友想不通，不知道問題出在哪裏，就發出了和對方的全部聊天記錄，希望大家幫忙看看哪裏不靠譜，又或是自己在溝通中哪裏出了問題。

送養人網友與原領養人的協商對話，送養人不清楚究竟是哪裡出了問題，請網友們幫忙判斷，點擊放大圖片可以查看聊天記錄。

+ 10

看完全部聊天記錄，網友們分析出以下幾點不正常的地方。

1、這人他有兩個航空箱和一個貓包，接貓的東西很多，但養貓的東西卻很少。

2、他說貓咪的用品是從租客處得來的，但租客為什麼要送給一個沒養貓的房東這麼多貓用品呢？

3、一個從沒養過貓的人，第一次就直接領養了兩隻貓（一般人會選擇領養一隻），而且這兩隻貓還都是玳瑁（沒有說玳瑁不好的意思，只是在找領養的過程中，因為玳瑁的花色比較雜，領養的人比較少）。

總結起來就是一個虐貓人因為送養人要求嚴格而得不到貓，所以故意戲耍送養人。

當然，這些都是網友們根據聊天記錄和最後被拉黑的結果來推測的，對方到底為什麼要這麼做，只有他本人清楚。

根據長期的送養經驗，為了防止將貓送到壞人手裏，大家總結了一些送養審核的要求。

網友總結送養審核的要求（小紅書@Appalachiansprings）

如今，送養人想給貓咪找一個靠譜的領養人很難，而領養人也在吐槽送養人要求太嚴。

但是，不管怎樣送養貓咪時一定要嚴格審核，避免貓咪落入壞人之手。最近看到幾個領養貓去虐的新聞，真的讓人很害怕呀！

+ 7

