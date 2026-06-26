獸醫護士收養殘疾貓 天生缺陷變超可愛動作 超暖心日常惹哭網民
撰文：貓與愛的世界
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網友@sheltervetnurse在動物收容所擔任獸醫護士，她注意到很多小貓因為殘疾而找不到領養。但其實，這些貓咪只是外表有缺陷，性格卻非常好。
於是，一次機緣巧合，網友收養了一隻叫做「弗洛伊德」的小貓，牠先天性前腿畸形。因為前腿彎折的緣故，趴着的時候，特別像托腮腮，賊可愛。雖然弗洛伊德前腿行動不便，但後腿很有力量，日常生活跟正常小貓沒有什麼區別。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
「弗洛伊德」日常生活跟正常小貓沒有什麼區別：
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也正是因為收養了弗洛伊德，網友也開始接觸更多的殘疾小貓，還領養了其他3隻有缺陷的小貓咪，每一隻都是寶藏。
看網友收養的其他小貓：
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她經常分享家裏小貓的日常，說：
希望弗洛伊德能幫助大家認識更多的殘疾動物，願意給牠們一個機會~
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