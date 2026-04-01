貓咪「狩獵」成功捕獲巨大螺絲？主人嚇到睡不着：房子塌了怎麼辦
撰文：貓與愛的世界
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網友@nyorozo家的小貓是個捕獵高手，平時最喜歡狩獵的就是家裡的「螺絲釘」。但這傢伙的戰利品，一般比較小，網友就不太在意。
令人沒想到的是，這天小貓竟然在家裡搜索來了一個超大螺絲。足足有12厘米那麼長！這尺寸讓網友看了心裡直發慌……主要是真的不知道小貓從哪裡拆下來的，這要是來自家裡的哪個大件，某天一個不穩就散架，有危險咋辦？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
捕獵小能手貓咪也太可愛了吧！拆家也能原諒了：
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想到這，網友是睡都睡不着。於是她開始檢查家裡所有可能用到螺絲的地方，過程中還把小貓之前拆下來的螺絲給裝回去。
就這麼一通操作之後，發現超長螺絲來自被收到衣櫃裡的凳子……她這才放下心來。而小貓：
下次拆哪個好呢？
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