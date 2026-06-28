進屋關門總覺被門神監視　抬頭驚見兩隻貓咪　門頂疊羅漢齊齊偷窺

貓咪太好奇了，不知道人一天躲在屋子裏做什麼，想盡辦法都要看一眼。同時，貓也很關心主人，不允許主人出現在自己視野之外的地方。所以，必須抓住一切機會監視主人。



網友@是小貓啊進屋關上門後，一抬頭發現家裏的貓站在門上監視自己。無語呀，有什麼好監視的嘛，能不能給人留一點私人空間？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪爬上門框（圖源小紅書@是小貓啊）

貓：當然不能，在我的地盤不允許有私人空間存在。

本來一開始看第一張圖片，以為門上只有一隻貓在監視主人，結果接着往下看時，發現好像不止一隻貓。多出了一張貓貓臉啊！

確定了，其中一隻貓還戴着牽引繩。兩隻貓在門上挨在一塊，似乎還堵車了。一隻貓：別擠，從我身上下去！另一隻貓：不好意思，沒地方站了，真沒地方站了！

從一隻貓變成兩隻貓，本來就很奇怪了。但是，更奇怪的是貓怎麼能爬到門上去，而且一次爬上去兩隻。

到底這個門是什麼樣的結構？鏟屎官打開門，請看門外邊的樣子，原來門外的頂部有一個台階，剛好能讓貓咪趴在上邊。台階上的空間很大，兩隻貓趴在上邊還有少許多餘空間。

貓：我們將永遠監視你，永遠！別想躲着貓咪做什麼，貓咪會監視你的一舉一動，尤其不要偷吃哦！

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【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】