貓咪洗臉越洗毛越亂　累壞了生無可戀　網友：像冷宮發瘋妃子

貓咪是一種很愛乾淨和整潔的動物，每天都要花費很多時間來洗臉和梳理貓毛。一般情況下，貓咪一洗臉就會變得乾淨，一梳毛就會變得整潔。可是，你們見過洗臉、梳毛後變得更亂的貓嗎？



小紅書妹子@你怎麼知道我有貓了 養了一隻長毛銀點貓，往那一坐，整個貓都淹沒在自己的長毛裏了。一洗臉，頭上的貓毛就變得更亂了。費了很大的勁舔毛，毛舔好了，但也更亂了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

梳洗打扮完畢，看看貓貓的造型怎麼樣？有點亂吧，但這就是小貓獨特的風格。雖然貓毛凌亂，但依然擋不住貓貓漂亮的小臉。

小貓從不會因為越舔越亂而停止舔毛，相反每天都舔得很認真，從不馬虎。因為小貓相信，只要每天舔一舔，毛毛肯定會變得順滑，自己也會變得更好看。

凌亂的造型真的很像冷宮裏瘋掉的妃子呀！

小貓你還是休息一會兒吧，你舔毛舔得越認真，貓毛就會越凌亂，最後還要鏟屎官來幫忙梳毛，反而增加了鏟屎官的工作量。

另一隻小貓@潦草小糰子曾經也因為潦草的造型被鏟屎官吐槽像冷宮裏瘋掉的妃子。凌亂的毛髮、無力的眼神，貓貓真的不想努力了。（都進冷宮了，絕望，哪還努力什麼呀）

貓：我不是，我沒有，我才不是冷宮裏的妃子，我只是剛睡醒懶得動而已。

其實對於養長毛貓的鏟屎官來說，在家時不時就會看到貓咪凌亂的樣子，亂亂的毛毛，伴着可愛的小臉。

@不會吃辣的喬妹：我的貓更像是冷宮裏的妃子，而且被關冷宮裏還急眼了。

@希夢的遊戲：我的貓就算被關冷宮，感覺她也能從冷宮裏殺出一條血路來。

@Hihio：朕的廢妃，好像失去了在後宮繼續爭鬥的鬥志。

@呱唧呱唧 Zzz：我家貓不像冷宮裏的妃子，而像是被屁崩了的李逵。

@berry：我的小貓有一天睡醒來，就像被屁崩了一樣。

@momo：出去旅遊在監控裏看到她，也是毛髮凌亂的樣子。

貓貓坐着舔毛毛，自我感覺把胸前的毛都舔順了。但在人看來，毛毛不是舔順了，而是舔亂了。

貓：誒，終於把毛舔好了，好累呀！

你們懂那種舔完毛後的脖子酸、舌頭酸的感覺嗎？累得眼睛都不想睜開了，至少得吃一個罐罐才好。不過，人類說貓貓把毛舔得亂糟糟的？還說貓像冷宮裏的妃子？這話貓可就不愛聽了，貓貓不開心。

貓：你這人怎麼說話的？

相比短毛貓，長毛貓舔毛真的會更累一些。而且不光長毛貓累，養長毛貓的鏟屎官也會更累，給長毛貓打理貓毛就更費時間和精力。幾天不梳毛，長毛就打結了。

我家湯圓（正在聞尾巴的狸花貓）是家中貓毛最短的貓，大橘子（躺在地上的緬因貓）是家中貓毛最長的貓。湯圓的毛一年梳幾次就可以了，而大橘子的毛必須隔幾天就梳一次，不然就打結了。

你們平時多久給家裏的貓咪梳一次毛呢？

【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】